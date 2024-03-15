BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, Lüleburgazspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, 17 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Lüleburgazspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör Cihan Yeşilırmak ve Nevruz Kaldı gözetiminde çalışmalarını sürdüren Keşanspor’da moraller yerinde.

Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak, sakatlıkları devam eden Musaf’ın sakatlığının sürdüğü ve antrenmanlara çıkamadığı , Gökhan ve Çağrı’nın antrenmanlara katıldığı maç gününe kadar durumlarına bakılacağını söyledi.

Keşanspor dün yaptığı çift kalenin ardından bugün ve yarın yapacağı son antrenmanla Lüleburgazspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.