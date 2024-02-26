BAL 2.grupta mücadele eden Keşanspor bugün deplasmanda karşılaştığı Gebzespor’a 4-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karşılaşmada rakibine karşı iyi bir mücadele sergilerken, 27.dakikada Ömer Faruk Can gelişen Gebzespor atağında takımını 1-0 öne geçirdi.

38.dakikada gelişen Gebzespor atağında topa yükselerek kontrol eden Keşanspor kalecisi Emre Yayla’ya rakip oyuncuya müdahale ettiği iddiasıyla maçın hakemi Alper Cesur tarafından kırmızı kart gösterildi ve Keşanspor sahada 10 kişi kaldı.

Keşanspor’da Eren oyun dışına alındı ve kaleci Yusuf oyuna dahil oldu.

43.dakikada Gebzespor Adem Parlak’ın golü ile durumu 2-0 yaptı.

İlk yarı Gebzespor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Adem Parlak 46.dakikada kendisinin ikinci takımının 3.golünü kaydederek durumu 3-0 yaptı.

Hakemler: Alper Cesur, İsa Korkmaz, Furkan Hacıoğlu

Gebzespor: Sercan, Ömer, İliyaz, Batuhan, Adem, Baran, Ömer, Selman, Burak, Alperen, Mehmet

Keşanspor: Emre, Sadullah, Eser, Kerem, Semih, Mustafa, Çağrı, Mushap, Batuhan, Eren, Ramazan

Goller: Dk.28 Ömer Faruk Can, Dk.43-46 Adem Parlak, Dk.54 İliyaz Işık (Gebzespor)

Kırmızı Kart: Emre Yayla (Keşanspor)