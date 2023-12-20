Türkiye Bölgesel Amatmör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Keşanspor kendi sahasında Gölcükpor’u konuk etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Maçı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, yönetim kurulu üyeleri ile bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında müsabaka bir orta saha mücadelesi şeklşinde geçwerken, 45+3’de gelişen Keşanspor atağında Ramazan’ın pası ile Gölcükpor ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Kutay yerden düzgün bir vuruşla kaleci mağlup ederek Keşanspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Keşanspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Poyrazın Kızları'nın Türkiye Kupası konuğu Görele Belediyespor Poyrazın Kızları'nın Türkiye Kupası konuğu Görele Belediyespor

66.dakikada Gölcükspor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında Keşanspor defansının bir anlık hatasını affetmeyen ve altıpas üzerinde topla buluşan Sercan Gölcükspor’un golünü kaydederek durumu 1-1 yaptı.

Geri kalan dakikalarda  rakibine oranla üstünlük kuran Keşanspor, Mustafa, Ramazan ve Gökhan ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

MAÇ METRE

Hakemler:Abdüssamet Ulutaş, Neslihan Koç, Gökhan

Keşanspor: Ahmet, Serhat, (Nihat), Eser, Müslüm (Çağrı), Semih, Emre, Sadullah, Kutay (Furkan), Batuhan, Gökhan (Mustafa), Ramazan (Eren)

Gölcükspor: Mert (Fatih), Furkan, Selman (Abdülkadir), Evren, Yunus (Eser), Eren (Sercan), Emre (Coşkun), Alperen (Engin), Gökhan, Serbay

Goller: Dk.45+3 Kutay (Keşanspor), Dk:66 Serbay (Gölcükspor)