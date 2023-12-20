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Türkiye Bölgesel Amatmör Lig 2.Grup’ta mücadele eden Keşanspor kendi sahasında Gölcükpor’u konuk etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Maçı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, yönetim kurulu üyeleri ile bine yakın taraftar izledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında müsabaka bir orta saha mücadelesi şeklşinde geçwerken, 45+3’de gelişen Keşanspor atağında Ramazan’ın pası ile Gölcükpor ceza sahasının sol kanadında topla buluşan Kutay yerden düzgün bir vuruşla kaleci mağlup ederek Keşanspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Keşanspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

66.dakikada Gölcükspor’un sol kanattan kullandığı köşe atışında Keşanspor defansının bir anlık hatasını affetmeyen ve altıpas üzerinde topla buluşan Sercan Gölcükspor’un golünü kaydederek durumu 1-1 yaptı.

Geri kalan dakikalarda rakibine oranla üstünlük kuran Keşanspor, Mustafa, Ramazan ve Gökhan ile bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı. Maçta başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

MAÇ METRE

Hakemler:Abdüssamet Ulutaş, Neslihan Koç, Gökhan

Keşanspor: Ahmet, Serhat, (Nihat), Eser, Müslüm (Çağrı), Semih, Emre, Sadullah, Kutay (Furkan), Batuhan, Gökhan (Mustafa), Ramazan (Eren)

Gölcükspor: Mert (Fatih), Furkan, Selman (Abdülkadir), Evren, Yunus (Eser), Eren (Sercan), Emre (Coşkun), Alperen (Engin), Gökhan, Serbay

Goller: Dk.45+3 Kutay (Keşanspor), Dk:66 Serbay (Gölcükspor)