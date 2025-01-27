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54. dakikada gelişen Keşanspor atağında Onurhan attığı golle durumu 2-2 yaptı. Karşılaşmanın böyle bitmesi beklenirken, 83. Dakikada Gölcükspor’da sonradan oyuna giren Kemalata takımını 3-2 öne geçirdi.

Bölgesel Amatör Lig 9.grubunda mücadele eden geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda oynadığı 83.dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karşılaşmanın 28.dakikasında Aykut’un kendi kalesine attığı golle Keşanspor 1-0 öne geçti, Maçın 33.dakikasında ve 45. Dakikasında Emin’in attığı gollerle Gölcükspor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

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