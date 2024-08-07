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Öte yandan görev bölümünün ardından 2024/2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lige katılım kararı alındığı ve BAL ‘ katılım bedelinin yatırıldığı ve evraklarında federasyona gönderileceği açıklandı.

29 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen Keşanspor Olağanüstü Kongresi’nde göreve gelen yönetim kurulu önceki akşam görev bölümünü gerçekleştirdi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Basın Sözcüsü Cihan Yumurtacı ’nın yaptığı açıklamaya göre görev bölümü şöyle gerçekleşti

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