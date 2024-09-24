Bölgesel Amatör Lig 9.grupta mücadele edecek Keşanspor, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Çanakkale Süper Amatör Lig takımı Kepezspor ile oynadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Anıl Küçükkaraca, Ümit Dikbayır ve Cenk Tunçyüz’ün yönettiği karşılaşmaya Keşanspor; Emre, Ege, Emre Aydın, Altunay, Şerif, Gürkan, Sıraç, Gökhasn, Serhat ve Efe onbiri ile çıkarken Çanakkale Kepezspor ise İsmail, Ozan, Murat, Volkan, Mustafa, Yasin, Cenk, Deniz, Beray, Mert ve Onur 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Kepezspor attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Keşanspor, yedek oyuncularını da oyuna aldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca Kepezspor karşılaşmayı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmayı Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı ve yönetim kurulu üyeleri ile Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu da izledi.