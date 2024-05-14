Edirne'de BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor ligin son maçını kendi sahasında İFA ile oynadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, ligin son maçını kendi sahasında oynadı.

İFA karşılaşmasını Keşan Belediye Meclis Üyesi ve Keşanspor Kulübü Yöneticisi Rasim Ergene, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ile yönetim kurulu üyeleri ile az sayıda taraftar izledi. Karşılaşma öncesi Nehir Gergin, Antrenörler Cihan Yeşilırmak ile Nevruz Kaldı ve malzemeci İbrahim Koca’ya hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, karşılaşmanın 57.dakikasında Doğukan attığı goller takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca İFA sahadan 1-0 galibiyet ile ayrılarak BAL’da kaldı.

Hakemler: Kerem Sinem, Hasan Özkan, Ahmet Emre Demirci

Keşanspor: Keşanspor: Yusuf, Sadullah, Eser, Kerem, Mustafa, Emre Aydın, Eren, Emre Aydın , Batuhan, Umut, Ramazan

İFA: İsmail, Mehmet, Ufuk, Ayhan, Bora, Fatih, Mehmet, Yusuf, Mustafa, Doğukan, Mahsum

Gol: Dk.57 Doğukan