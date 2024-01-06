Keşanspor ilk yarının son maçını deplasmanda İFA ile oynayacakErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, ilk yarının son maçında yarın deplasmanda İFA ile karşılaşacak.
Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;
Saat 14.00- Kullar 1975 Spor-Taçspor
Saat 14.00-Gölcükspor –Kapaklıspor
Saat 14.00- Uzunköprüspor-Lüleburgazspor
Saat 14.00-Sarayspor 1953-Feriköyspor
Saat 14.00- Babaeskispor-Gebzespor
Saat 14.00- Çorluspor 1947-Diliskelesispor
Saat 14.30-İFA-Keşanspor
Bay: Yuvacıkspor