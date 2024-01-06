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Keşanspor ilk yarının son maçını deplasmanda İFA ile oynayacakErdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, ilk yarının son maçında yarın deplasmanda İFA ile karşılaşacak.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Saat 14.00- Kullar 1975 Spor-Taçspor

Saat 14.00-Gölcükspor –Kapaklıspor

Saat 14.00- Uzunköprüspor-Lüleburgazspor

Saat 14.00-Sarayspor 1953-Feriköyspor

Saat 14.00- Babaeskispor-Gebzespor

Saat 14.00- Çorluspor 1947-Diliskelesispor

Saat 14.30-İFA-Keşanspor

Bay: Yuvacıkspor