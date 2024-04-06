BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, yarın Kullar 1975 Spor ile karşılaşacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak Keşanspor - Kullar 1975 Spor karşılaşmasında Keşanspor’un tek hedefi galibiyet.

Keşanspor’un 19.haftada kendi sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Diliskelesispor maçını yöneten Gülçin Ajun’un yöneteceği karşılaşmanın yardımcı hakemliklerini de İbrahim Zengin ve Yusuf Eskici ve 4.hakemliğini de Zekeriya Kölsün yapacak.

Grupta yarın oynanacak ve saat 15.00’te başlayacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Feriköyspor-Taçspor

Çorluspor 1947-İFA

Gebzespor-Gölcükspor

Yuvacıkspor-Sarayspor 1953

Keşanspor-Kullar 1975 Spor

Lüleburgazspor-Kapaklıspor

Diliskelesispor-Uzunköprüspor

KARŞILAŞMA FE TV YOUTUBE KANALINDAN CANLI YAYINLANACAK

Saat 15.00'te başlayacak Keşanspor Kullar 1975 Spor maçı saat 14.30'dan itibaren Fe TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.