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Keşanspor Masterler bu skorla elendi.

Feyzullah Hardal ve Halil Aydın penaltı atışından yararlanamadı.

Keşanspor masterlerin golünü Serhat kaydederken, penaltı atışlarında Mehmet Ün, Mehmet Aydın ve Fırat Sıvacı penaltıları gole çevirdi.

Tekirdağ Merkez 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu sonuçla penaltılara giden maçta Keşanspor Masterler iki penaltı kaçırarak penaltılar sonucunda 5-3’ lük skorla elendi.

Keşanspor Masterler penaltı atışları sonunda yenilerek elendi Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Masterler Trakya Veteranlar Ligi Playoff maçında geçtiğimiz Cumartesi günü Çorlu Güven Veteranlar takımı ile karşılaştı.

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