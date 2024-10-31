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Keşanspor, 3 Kasım Pazar günü kendi sahasında Karamürsel spor ile karşılaşacak.

Keşanspor ligin 5.maçından da puansız ayrılarak grupta son sırada yer almaya devam etti.

İkinci yarıda Ferizlispor’da Gökhan’ın yerine giren Alihan’ın 52.ve 77. dakikalarda attığı Ferizlispor maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

35. dakikada Mert Yalçın, Ferizlispor defansının bir anlık hatasından buluştuğu topla Keşanspor’u 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada gelişen Keşanspor atağında yine Gürkan’ın vuruşu kornere çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 9.grupta mücadele eden Keşanspor dün deplasmanda oynadığı Ferizlipspor karşılaşmasında 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği iki golle maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karşılaşmanın 4.dakikasında gelişen Keşanspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Sıraç, yüzde yüzlük bir pozisyondan yararlanamadı.

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