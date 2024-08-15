2024/2025 futbol sezonunda BAL’da mücadele edecek olan Keşanspor seçme tarihlerini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2024/2025 Futbol sezonunda BAL’da mücadele edecek olan Keşanspor 17-18 Ağustos tarihlerinde futbolcu seçmesi yapacak.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Keşanspor umuzun 2024.2025 sezonu yapılanması İçin 17-18 Ağustos Cumartesi -Pazar günleri saat 17.00 de Keşan Atatürk Stadında futbolcu denemesi yapılacak

Keşan’ dan, ilçelerden ve illerden katılmak isteyen futbolcu kardeşlerimiz gelmeden kayıtlarını yaptırmak için 0541 435 41 40 nolu telefonla iletişim kurabilirler. Katılacak futbolculara başarılar dileriz.”