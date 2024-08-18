2024/2025 futbol sezonunda BAL 9.grupta mücadele edecek olan Keşanspor, futbolcu seçmesi gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda Keşanspor’da forma giymek için ter dökecek yaklaşık 40 futbolcu seçmeye katıldı.

Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak ve Genel Kaptan Zafer Karakaş nezaretinde seçmeye gelen futbolcular, çift kale maç yaptı.

Yeşilırmak ve Karakaş, Keşanspor forması giymek için gelen tün futbolculara teşekkür etti.

İki gün gerçekleşen seçmenin ardından belirlenen isimler ile transferi gerçekleştirilmesi düşünülen oyuncular önümüzdeki hafta kampa alınacaklar ve Keşanspor’un lig kadrosu kampın ardından belirlenecek.