2023/2024 Futbol Sezonunda Bölgesel Amatör Lig 11.Grup’ta mücadele edecek olan Keşanspor sezon açılışını yarın düzenlenecek törenle gerçekleşecek.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Saat 17.00’de Keşan Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek sezon açılış töreninin ardından Keşanspor Tekirdağ Süper Amatör Lig takımlarından Tekirdağsor ile dördüncü hazırlık maçını yapacak.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, sezon açılışına tüm futbolseverleri davet etti.

KIRKLARELİSPOR’A 2-0 YENİLDİ

Öte yandan Keşanspor geçtiğimiz Perşembe günü 2.Lig takımlarından Kırklarelispor ile Kırklareli’de oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti.

Keşanspor bugüne kadar kendi sahasında oynadığı hazırlık maçlarında Edirnespor U19 takımı ile 1-1 berabere kalırken Kepezspor’a 4-3 mağlup oldu.