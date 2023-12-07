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Keşanspor’un golcüsü Ramazan ve cezası biten Taygun attığı iki golle maça damga vurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, dün evinde Taçspor’u konuk etti.

Keşan Atatürk Stadı’nda başlayan karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ile soğuk havaya rağmen bine yakın futbolsever izledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımın gol çabaları sonuç vermeyince ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın ikini yarısında Keşanspor rakibine oranla daha üstün bir oyun sergilemeye başaldı.

72.dakikada gelişen Keşanspor atağında Batuhan’ın ceza sahası içerinse gönderdiği pasta Taçspor’dan Ahmet toplu ıskalayınca topu iyi takip eden Ramazan yerden düzgün bir vuruşla kaleci Cemal’in altından Keşanspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

KARŞILAŞMA 9 DAKİKA UZATILDI

Geri kalan dakikalarda Taçspor en azından beraberlik için bastırırken, golcü Ramazan’ın yerine oyuna giren Taygun 90+3’de Keşanspor’un sağ kanatta gelişen atağında Eren’in yaptığı ortada topla buluşan Taygun sert ve düzgün bir vuruşla Keşanspor’u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yine 90+8. Dakikada gelişen ani Keşanspor atağında Eren’in kendi sahasından Taçspor alanına gönderdiği pasa kendi sahasından koşan ve topla Taçspşor ceza sahasına giren Taygun kaleci Cemal’i de yatırarak topu Taçspor ağlarına gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.

Bu golle Keşanspor karşılaşmadan 3-0 galibiyet ile ayrılarak uzun haftalardan sonra galibiyet özlemini gidererek galibiyet sevincini tribündeki seyircisi ile paylaştı.

MAÇMETRE

Hakemler: Mert Aylıoğlu, Hakan Can Yılmaz, Tugay Ayas

Keşanspor : Ahmet, Altunay, Eser, Müslüm, Emre, Semih, Furkan (Batuhan), Sadullah, Gökhan (Eren), Çağrı (Serhat), Ramazan U(Taygun)

Taçspor; Cemal, Ahmet, Yasin, Muhammet, Alican ( Ahmet),Alihan, Ali Kemal (İsa), Eser, Muhammmet, Muhammet Çetin, Yusuf (Enes) (Cemilcan)

Goller: Dk. 72 Ramazan, Dk.90+3- 90+8 (Taygun)