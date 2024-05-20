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Maçın ardından Yeniimaretsporlu oyuncular Keşansporlu futbolculara saldırdı.Çıkan olaylar emniyet güçleri tarafından yatıştırıldı.

Keşanspor’ da 60 dakikada Altan kırımızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı

Kupa törenine katılan Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Yıldırım ’da Keşanspor’u şampiyonluğundan dolayı kutladı.

Keşasnpor’un şampiyonluk kupasını Keşanspor’da antrenörlük yapan merhum Atilla Bilgin ’in oğlu Edirne Basketbol İl Temsilcisi Gökhan Bilgin şampiyonluk kupasını takdim etti.

Edirne Atilla Bilgin U17 Edirne Şampiyonluk maçında Keşanspor, Yeni İmaret ile geçtiğimiz Cumartesi günü karşılaştı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yeni İmaret Stadı’nda saat 14.00’te oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Keşanspor Edirne il şampiyonu oldu.

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