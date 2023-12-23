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Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta Keşanspor bu hafta Uzunköprüspor’a konuk olacak.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Keşanspor, bu maçı kazanarak 3 puanın sahibi olmak ve galip gelmek için Uzunköprü deplasmanına gidecek.

Uzunköprüspor –Keşanspor maçını; Burak Akyel, Tugay Tünaydın, Abdulllah Bahadır yönetecek. 4.Hakem ise Alperen Aksu

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Saat 14.00- Gölcükspor-Feriköyspor

Saat 14.00- Sarayspor 1953-Gebzespor

Saat 14.00- Kullar 1975 Spor-Lüleburgazspor

Saat 14.00- Babaeskispor-Yuvacıkspor

Saat 14.00- Uzunköprüspor-Keşanspor

Saat 14.30- Taçspor-Kapaklıspor

Saat 14.00- İFA-Diliskelesispor

Bay: Çorluspor 1947