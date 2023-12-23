Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta Keşanspor bu hafta Uzunköprüspor’a konuk olacak.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Keşanspor, bu maçı kazanarak 3 puanın sahibi olmak ve galip gelmek için Uzunköprü deplasmanına gidecek.
Uzunköprüspor –Keşanspor maçını; Burak Akyel, Tugay Tünaydın, Abdulllah Bahadır yönetecek. 4.Hakem ise Alperen Aksu
Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
Saat 14.00- Gölcükspor-Feriköyspor
Saat 14.00- Sarayspor 1953-Gebzespor
Saat 14.00- Kullar 1975 Spor-Lüleburgazspor
Saat 14.00- Babaeskispor-Yuvacıkspor
Saat 14.00- Uzunköprüspor-Keşanspor
Saat 14.30- Taçspor-Kapaklıspor
Saat 14.00- İFA-Diliskelesispor
Bay: Çorluspor 1947