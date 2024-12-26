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Hazırlıklarına çift kale ile devam eden Keşanspor, Cumartesi günü yapacağı son atrenmanla da maç saatini beklemeye başlayacak.

Keşanspor, 14 puanla grupta 12.sırada bulunurken bu hafta karşılaşacağı Yalovaspor 23.puan ile 6.sırada bulunuyor.

Kocaeli “Hayatın İçindeyim” projesi ile zinde kalıyor

Kocaeli “Hayatın İçindeyim” projesi ile zinde kalıyor

Edirne'de Bölgesel Amatör Lig 9. grubunda mücadele eden Keşanspor ligin ilk yarısının son maçında kendi sahasında oynayacağı Yalovaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor, Pazar günü oynayacağı Yalovaspor maçının hazırlıklarını antrenör İsmet Çelen nezaretinde sürdürüyor

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