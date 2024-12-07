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Karşılaşmayı Ankara Bölgesi’nden Bedirhan Efe Do ğan, Elif Yalçın ve Amirenur Yıldırım triosu yönetecek. Karşılaşma saat 14.00’te Hendek Atatürk Stadı’nda oynanacak. Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

BAL'da mücadele eden Keşanspor, Hendekspor'u ağırlayacak.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA) Bölgesel Amatör Lig 9.grupta mücadele eden Keşanspor yarın deplasmanda Hendekspor ile karşılaşacak.

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