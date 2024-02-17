Tahmini Okuma Süresi: dakika

BAL 2.grupta mücadele eden Keşanspor, yarın Diliskelespor’u konuk edecekErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.grupta mücadele eden Keşanspor Ligin 19.haftasında kendi evinde Diliskelesipor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Yuvacıkspor’u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olan Keşanspor’da hedef bu maçtan da 3 puanla ayrılmak.

Keşan Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak ve giriş bileti 50 TL olan maça tüm sporseverler takıma destek olmak üzere maça davet edildi.

Karşılaşmayı İzmir bölgesinden Gülçin Ajun adlı kadın hakem yönetecek, Ajun’un yardımcılıklarını da Mehmet Arslan ve Talha Sarıoğlan yapacak.

Grupta oynanacak karşılaşmaların programı da şöyle;

Saat 13.00- Kapaklıspor-Babaeskispor

Saat 14.00- Keşanspor-Diliskelesispor

Saat 14.00- Gölcükspor-Uzunköprüspor

Saat 14.00- Kullar 1975 Spor-Sarayspor 1953

Saat 14.00-Lüleburgazspor-Çorluspor 1947

Saat 15.00- Feriköyspor-Yuvacıkspor

Saat 15.00- Taçspor-İFA

Bay: Gebzespor