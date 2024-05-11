Bölgesel Amatör Lig’de yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, ligin son maçında kendi sahasında İFA’yı konuk edecek.
Saat 15.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma ile 2023/2024 Futbol sezonunda taraftarının önüne son kez çıkacak.
Grupta saat 15.00’te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;
Taçspor-Kullar 1975 Spor
Kapaklıspor-Gölückspor
Lüleburgazspor-Uzunköprüspor
Feriköyspor-Sarayspor 1953
Keşanspor-İFA
Gebzespor-Babaeskispor
Diliskelesispor-Çorluspor 1947
Bay: Yuvacıkspor