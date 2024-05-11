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Grupta saat 15.00’te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Saat 15.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma ile 2023/2024 Futbol sezonunda taraftarının önüne son kez çıkacak.

EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, ligin son maçında kendi sahasında İFA’yı konuk edecek.

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