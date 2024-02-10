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Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle Saat: 14.0 - Uzunköprsüpor- Kullarspor 1975

BAL 2.Grup karşılaşmalarında Keşanspor yarın Yuvacıkspor’a konuk olacak. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor ikinci yarının üçüncü maçında yarın Yuvacıkspor’a konuk olacak.

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