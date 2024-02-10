BAL 2.Grup karşılaşmalarında Keşanspor yarın Yuvacıkspor’a konuk olacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor ikinci yarının üçüncü maçında yarın Yuvacıkspor’a konuk olacak.
Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle Saat: 14.0 - Uzunköprsüpor- Kullarspor 1975
Saat: 14.00- Diliskelespor-Gebzespor
Saat: 14.00- Yuvacıkspo- Keşanspor
Saat: 14.00- Çorluspor 1947-Feriköyspor
Saat:14.00- Babaeskispor- Lüleburgazspor
Saat: 15.00- Sarayspor 1953-Taçspor
Saat: 15.00- İFA- Kapaklıspor
Bay: Gölcükspor