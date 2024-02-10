BAL 2.Grup karşılaşmalarında Keşanspor yarın Yuvacıkspor’a konuk olacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden  Keşanspor  ikinci yarının üçüncü maçında yarın  Yuvacıkspor’a konuk olacak.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle Saat: 14.0 - Uzunköprsüpor- Kullarspor 1975

Saat: 14.00- Diliskelespor-Gebzespor

Saat: 14.00- Yuvacıkspo- Keşanspor

Saat: 14.00- Çorluspor 1947-Feriköyspor

Saat:14.00-  Babaeskispor- Lüleburgazspor

Saat: 15.00- Sarayspor 1953-Taçspor

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Saat: 15.00- İFA- Kapaklıspor

 Bay: Gölcükspor