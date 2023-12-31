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Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta geçtiğimiz cumartesi günü kendi sahasında Sarayspor 1953 ile 14. hafta karşılaşmasına çıkan Keşanspor 10 dakika uzatılan maçın 4.uzatma dakikasında sonradan oyuna dahil olan Çağrı’nın attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılarak çok önemli 3 puanın sahibi oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Atatürk Stadı’nda başlayan karşılaşmayı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, yönetim kurulu ile bin yakın taraftar izledi.

İlk yarısı bir orta saha mücadelesi şeklinde golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci yarıda her iki takımda daha iyi bir mücadele ortaya koydu.

66.dakikada gelişen Sarayspor atağında Doğukan’ın ceza sahası içersinden yaptığı vuruş Keşanspor üst direğinde patladı ve dönen topu Keşanspor defansı uzaklaştırdı.

72.dakikada gelişen Keşanspor atağında Kutay’ın ceza sahası içerisinden yaptığı vuruş kaleci Emre’de kaldı.

Karşılaşmanın 79.dakikasında yine Sarayspor’dan Doğukan’ın vuruşu direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

2.yarıda oyunun özellikle Saraysporlu futbolcuların her faul pozisyonunda yerde yatmasından kaynaklanan duraksamalar nedeniyle karşılaşmaya 10 uzatma dakikası eklendi.

Keşanspor adına umutların yitirildiği ve taraftarların tribünleri terk ettiği 90+4’üncü dakikada Keşanspor’un golü geldi. Bu dakikada gelişen atakta Serhat, sol kanatta altı pasta bulunan Çağrı’ya pasını attı. Çağrı yerden ve düzgün bir vuruşla Keşanspor’u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Uzatma dakikakalarında gelen bu gol Keşanspor tribünlerinde büyük sevinç ile karşılandı. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Keşanspor maçtan 1-0 galibiyet ve 3 puan ile ayrıldı.

Keşansporlu futbolcular, karşılaşmanın ardından kendilerini tribünlere çağıran taraftarları ile galibiyet sevincini birlikte doyasıya kutladı.

Keşansporlu teknik adam ve futbolcular, yaptıkları açıklamada “Bu galibiyeti bizleri her zaman destekleyen Keşanspor taraftalarına yılbaşı hediyesi olarak armağan ediyoruz” dediler.

Maçın ardından Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin ve yöneticiler de soyunma odasına inerek teknik heyeti ve Keşanporlu futbolcuları kutladı ve yeni yıllarını kutladı.

Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, “Bizlere her maçta destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum ve Keşanspor camiasının yeni yılını da kutluyorum” dedi.

Keşanspor-Sarayspor 1953: 1-0

Hakemler:Tayfun Demirkoparan, Batuhan Akkuş, Erdem Sırmacı

Keşanspor: Ahmet, Altunay (Serhat), Eser, Müslüm, Emre, Semih, Sadullah (Nihat), Mustafa, Batuhan (Kutay) Gökhan (Çağrı),Ramazan

Sarayspor 1953:Emre, Emirhan, Hazar, (Hacıkaya), Mert, Enes, Ramazan, Murat, Ferhat (Bahadır), Doğukan, Metin (Nevzat), Batuhan

Gol: 90+4 Çağrı