Amatör İşler Kurulu Başkanı Selçuk Azeri başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig Yürütme Kurulu, 2024-2025 Sezonu Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 76 ilden 153 takımın katılacağı Bölgesel Amatör Lig, 14'lü 2 grup, 15'li 4 grup, 16'lı 3 grup ve 17'li 1 grup olmak üzere toplam 10 gruptan oluştu.

5-6 Ekim 2024 tarihlerinde başlayacak olan 2024-2025 Sezonu BAL müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftası gerçekleştirilecek.

Keşanspor’un yer aldığı 9.grupta 5 Kocaeli takımı, 4 Sakarya takımı, 2 Yalova takımı, 2 Tekirdağ takımı, 1 Bilecik takımı, 1 Kırklareli takımı ve 1 Edirne takımı olmak üzere 16 takım yer alacak.

Keşanspor’un da yer aldığı 9.Grup şu takımlardan oluşuyor:

Keşanspor, Gebzespor, Darıca Gençlerbirliği, Gölcükspor, Karamürselspor, Çayırovaspor, Ferizlispor 2011, Hendekspor, Karasuspor, Sapanca Gençlikspor, Yalovaspor, Yalova Yeşilovaspor, Tekirdağspor, Kapaklıspor, Bozüyük Vitraspor, Evrensekiz Evrenspor