Keşanspor’un uzun süredir aradığı forma sponsoru Meriçler Tarım oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde uzun süredir forma sponsorluğu konusunda arayış içerisinde olan Keşanspor Kulübü, Meriçler Tarım ile anlaşma sağladı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Keşanspor Kulübü Başkanı Nevruz Kaldı, forma sponsorunun geçmiş sezonlarda ve bu sezon başından bu yana kulübümüze maddi manevi bir çok desteklerde bulunan Mehmet Meriç ve Meriçler Tarım firması Keşanspor’un forma sponsoru olduğunu duyurdu.

Keşanspor Basın Sözcüsü Cihan Yumurtacı, Meriç ailesine bu zor dönemimizde yalnız bırakmayıp gerek maddi gerek manevi desteklerini bizlerden esirgemediklerinden dolayı teşekkür etti.

Keşanspor’un forma sponsorluğunu alan Mehmet Meriç ise yaptığı açıklamada, şehrin gururu Keşanspor’a olan desteği duyurmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, iş birliğinin şehrin spor kültürünü güçlendirmek ve Keşanspor’un daha büyük başarılara imza atmasına katkıda bulunmak için önemli bir adım olacağını söyledi. Desteğin aynı zamanda şehrin takımına olan inancın göstergesi olduğunu ifade eden Meriç, "Keşanspor’un başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyor, takıma ve teknik ekibe başarılar diliyoruz. Sponsorluk desteğimiz sporun sadece profosyonel arenada değil, amatör seviyedede desteklenmesi gerektiğine inanan bir bakış açısının yansımasıdır. Gelecekteki başarılar için elbirliğiyle daha da güçlenerek; Keşanspor ile birlikte daha nice zaferlere ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.