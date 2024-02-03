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Keşanpor –Çorluspor 1947 maçı Fe TV Facebook sayfasından saat 13.30’dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.

Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Konuk Çorluspor’da geçtiğimiz hafta kendi sahasında grup lider Gebzespor’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmüştü.

Keşanspor yarın Çorluspor 1947’yi konuk edecek. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL .Grupta mücadele edene ve ikinci yarının ik maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda Babaeskispor’u 4-0 yenen Keşanspor, ikinci maçında yarın kendi sahasında Çorluspor 1947’yi konuk edecek.

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