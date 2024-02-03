Keşanspor yarın Çorluspor 1947’yi konuk edecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL .Grupta mücadele edene ve ikinci yarının ik maçında geçtiğimiz hafta deplasmanda Babaeskispor’u 4-0 yenen Keşanspor, ikinci maçında yarın kendi sahasında Çorluspor 1947’yi konuk edecek.
Konuk Çorluspor’da geçtiğimiz hafta kendi sahasında grup lider Gebzespor’u 2-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürmüştü.
Grupta bu hafta oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Saat: 14.0 - Gebzespor-Yuvacıkspor
Saat: 14.00- Kullarspor 1975-Gölückspor
Saat: 14.00- Kapaklıspor-Sarayspor 1953
Saat: 14.00- Lüleburgazspor-İFA
Saat:14.00- Keşanspor-Çorluspor 1947
Saat: 15.00- Taçspor-Uzunköprüspor
Saat: 15.00- Feriköyspor-Babaeskispor
KARŞILAŞMA FE TV YOUTUBE’DEN CANLI YAYINLANACAK
Keşanpor –Çorluspor 1947 maçı Fe TV Facebook sayfasından saat 13.30’dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.