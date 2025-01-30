Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.ADIYAMAN (İGFA) - Bu kapsamda yapılan operasyonda, Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, ayrıca Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ve Mala Zarar Verme suçlarından toplam 4 ayrı dosyadan aranıyordu.

Ekipler tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda saklandığı adreste yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliği için aranan şahıslara yönelik operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.