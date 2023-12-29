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Yeni yıla sayılı günler kala enerji tedariğinoktasındaönlemler alan UEDAŞ,yılbaşında da kesintisiz enerji kesintisiz iletişim sloganıyla sahada hazırlıklarını tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonu aşkın nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ, 324 kişilik saha ekibiyle yeni yılı görev başında karşılayacak.

Abonelerinin yeni yıla enerji dolu bir başlangıç yapması için çalışmalar yürüten ekipler,109sepetli, 62 4x4 arazi aracı ve 1 adet paletli kar aracı ile sahadakiçalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

Yılbaşında kesintisiz enerji sağlamak adına titiz çalışmalar için hazır olan UEDAŞ, yeni yılda görev başında olacak.

UEDAŞ ekiplerinin yürüttüğüçalışmaların yanı sıra elektrik şebekesinin 7/24 uzaktan kontrol ve kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA sistemiyle deşebekesinin uzaktan ölçüm, izleme, kumanda faaliyetlerinin 24 saat kontrolünü sağlamaya devam edecek. Saha çalışanları kesintilere kısa sürede müdahale ederek çözülmesi noktasında da vatandaşlara mağduriyet yaşatmamak için var güçleri ile çalışacak.