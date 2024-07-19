Günlerini sessiz, sakin ve yeşillik dolu bir alan içerisinde geçirmek isteyen Kestelli vatandaşlar, belediye parkını tercih ediyor.BURSA (İGFA) - Günün yorgunluğunu serin ve yeşil bir alanda atmak isteyen Kestelli vatandaşlar, ,ilçenin merkezindeki belediye parkını tercih ediyor.

Sevdikleriyle doyasıya vakit geçirebilecekleri birçok imkanı Kestel halkına snan Kestel Belediye parkı, çocuklar için oyun parkı, kamelyalar, kafeterya, çeşitli oyunlar, ücretsiz wifi ve toplu dinlenme alanları gibi imkanlar sunuyor.

Parkın içerisinde her akşam canlı müzik hizmeti veren kafe Kestelli vatandaşların kulaklarının pasını siliyor.

Ayrıca Kestel Aile Parkı, Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı olarak da kullanılıyor.