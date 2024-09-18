Bursa’nın Kestel ilçesinde yer alan bazı mahallelerde çöp tenekelerinin doluluğu ve kapaklarının açık olması sebebiyle kötü kokular, Kestel ilçesini esir almış durumda.BURSA (İGFA) - Kestelli vatandaşlar, çöp kovalarının artık yetmediğini belirtirken aynı zamanda tenekelerinin kapaklarının açık bırakılmasının da etrafa kötü kokular yaydığını belirtti.

Ayrıca Kestel sakinleri açık çöp kutularının kent estetiğinin dokusuna da büyük zarar verdiğine değinirken, vatandaşların çöpler sebebiyle hastalıklarla karşı karşıya kalma ihtimalinden de endişe ettiklerini kaydetti.

Kestel halkı, çocukların ve yaşlı vatandaşların bu durumdan etkileneceğini belirtirken, yetkililere de çöp kutularının sayısının artırılması çağrısında bulundu.