Türkiye’nin popüler sporları arasına girmeye çalışan ayak tenisinde önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. 4’ncü Ayak Tenisi Bursa Şampiyonası’na Kestel ev sahipliği yaptı. Şampiyonluğu Akdeniz Yay elde etti.BURSA (İGFA) - Kestel Belediyesi’nin 4’üncüsünü gerçekleştirdiği Ayak Tenisi Bursa Şampiyonası’nda 32 takım Kestel ilçe stadında kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren turnuvada Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un yanı sıra sporseverler de katıldı.

Gelişmekte olan ayak tenisi sporuna katkı sağlamaktan gurur duyduklarını kaydeden Başkan Erol, “Gençler bu sporu sevdi. Kestel Belediyesi olarak her zaman destek olacağız” dedi. Kestel Belediyesi Spor Müdürü Bilal Seven de, Ayak Tenisi Federasyonu ile uyum içinde çalıştıkları turnuvayı başarı ile bitirdiklerini söylerken, Kestel’i spor ilçesi yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.



ŞAMPİYON AKDENİZ YAY Ayak Tenisi Federasyonu İl Temsilcisi Yasin Avcı da, desteklerinden dolayı Kestel Belediyesi’ne de teşekkür ederken, “Gençlerin sevdiği bu spora sahip çıktılar. Ayak tenisi Kestel’e çok yakıştı. Başkanımız Ferhat Erol’a desteklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah önümüzdeki yıl Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası’nı Kestel’de yaparız. İlçeye bu çok yakışır” dedi.

Sporseverlerin 3 gün ilgiyle takip ettiği Ayak Tenisi Bursa Şampiyonası’nda şampiyonluğu Akdeniz Yay elde etti. İkincilik Demko Takım’ın olurken, Saygı Bursa’da üçüncülük sevinci yaşadı.

Dereceye girenlere kupalarını Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol verdi. Akdeniz Yay, Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Bursa'yı temsil edecek.