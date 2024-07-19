Bursa’nın Kestel ilçesi, yapılan araştırmalara ve verilere göre oldukça kirli bir hava kalitesine sahip durumda. Kirlilik sınıra ulaştı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Kestel ilçesi, Türkiye’nin hava kirliliği en yüksek ilçelerinden biri olarak biliniyor. Daha önce de hava kirliliği ile birçok kez gündeme gelen Kestel, çok sayıda fabrikanın içinde bulunduğu bir ilçe olması sebebiyle hava kirliliğine maruz kalıyor. Öte yandan Kestel ve çevresindeki fabrikaların kapladığı alanın, Kestel’in merkezinden daha büyük bir alan olduğu söyleniyor.

Uzmanlar, Kestel bölgesinde yaşayan vatandaşlara, “Nefes alma güçlüğü ve boğazda tahriş gibi durumlarınız varsa dışarıda kaldığınız süreyi azaltmanız sizin için en iyi seçenek olur.” diyor.