Bursa'da Kestel Belediyesi, ilçenin bereketli topraklarını daha verimli kullanmak ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Toplantıya, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, DSİ 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Muhtarlar Derneği Başkanı ile Babasultan, Burhaniye ve Gözede mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda, Kestel bölgesinde yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan gölet ile sulama projeleri masaya yatırıldı. Görüşmelerde, bu projelerin kırsal mahallelerde tarımsal verimliliği artıracağı ve üreticiye ekonomik katkı sağlayacağı vurgulandı.

BAŞKAN EROL: “ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜ GÜLECEK”

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, ilçenin yüksek tarımsal potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kurumlarımızla iş birliği içinde yürüttüğümüz projeler sayesinde hem su kaynaklarını etkin yönetiyoruz hem de çiftçimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Kestel’in tarımsal gücü her geçen gün artacak.”

Stratejik Tarım Vurgusu Toplantıya katılan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da tarımın önemine değinerek şu açıklamalarda bulundu:

“DSİ’nin destekleriyle yürütülen projeler, Kestel’in üreticisine büyük katkı sağlayacak. Çiftçimizin ürünleri bereketlenecek, kazancı artacak. Bizler tarımı daima stratejik bir sektör olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz.”

Toplantının sonunda tüm katılımcılar, su yönetiminin etkinliği ve üretimin sürdürülebilirliği adına kurumlar arası iş birliğinin önemini yineledi.