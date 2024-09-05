Bursa'nın Kestel ilçesinde Kolçak Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın giriş katı çöp eve döndü. Kötü kokuya sebep olan çöp yığınları vatandaşın tepkisini çekiyor.BURSA (İGFA)- Mahallede çöp konteynerinin eksik olduğu için bazı bilinçsiz vatandaşların çöplerini buraya attığını dile getiren mahalle sakinleri, sokağı çok pis bir koku sardığını yetkililere haber verdiklerini fakat çözüm için bir adım atılmadığı dile getirdiler.

Apartman sahipleri ise binanın giriş kısmının daha yapımının tamamlanmadığını, çöp atanlara defalarca kez uyarıda bulunduklarını fakat sorunun devam ettiğini ifade ettiler.