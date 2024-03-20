Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Bartın İl Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, "Hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan sosyal medya, doğru kullanılmadığı zaman tehlikeli boyutlar oluşturuyor. Bunun önüne geçilmesi için sınırlar konulması gerekiyor." dedi.BARTIN (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Bartın İl Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, sosyal medya konusunda ciddi adımlar atıldığını, bu adımların ilerletilerek daha kapsamlı bir çalışmanın yapılması gerektiğini ifade etti. Sosyal medyada sınır uygulanmasının daha uygun olacağını belirten Oktay, “Biz gazeteciler olarak sosyal medyanın bazı noktalarını tartışıyoruz. Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim, yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm temsilcilerimiz ile birlikte bu konuda ciddi görüşmeler yapıyoruz. Ortaya koyduğumuz fikirlerimizi de önce üyelerimiz sonra tüm medya kuruluşlarımız ile paylaşıyoruz. Sosyal medya platformları aldı başını gidiyor. Sonu gelmeyen boyutlara ulaşmaya başladı. Yurt dışı kaynaklı bu platformlar, ülkemize hiçbir şey katmıyor. Sadece vakit geçirmeye yönelik platformlar. Bilginin paylaşıldığı, doğru bilgilerin ulaşıldığı bir platform değil. Bilgi ve paylaşımların doğruluğunun tartışıldığı, hatta birçok bilgi kaynağının doğru olmadığının anlaşıldığı bu platformlara mutlaka bir sınır getirilmelidir. Önüne gelen sayfa açıp, kendini gazeteci ilan ediyor. Bu da geleneksel medya kuruluşlarımıza saygısızlık ve haksızlıktır. Sosyal medya kişisel alandır, asla toplumsal alan değildir. Toplumsal alanı gazeteciler oluşturmaktadır. Yasal düzenleme yapılmalıdır. Sosyal medyada yalan dolan bilgiler dolaşıyor. Bu yüzden dezenformasyon oluşuyor. İnsanlar bu bilgileri doğru gibi algılayabiliyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Türkiye böyle bir yasal düzenleme yaparsa, tüm Türkiye'ye örnek olur.” dedi.

“ADALET BAKANIMIZIN ÖNCÜ OLMASINI İSTİYORUZ”

Küresel Gazeteciler Konseyi Bartın İl Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya yasası düzenlemesi hakkında birçok kez kamuoyuna mesajlar verdiğinin altını çizdi. Tüm medya kuruluşlarını ve gazetecileri kapsayan böyle bir düzenlemenin yapılabilmesi adına Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç’un katkılarını ve desteklerini beklediklerini ifade eden KGK Bartın Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, Adalet Bakanı Avukat Yılmaz Tunç’a bu konuda duyarlı olacağını da sözlerine ekledi. Oktay, “Genel Başkanımız Mehmet Ali Dim, yönetim kurulu üyelerimiz ve temsilcilerimiz bu konuda çok duyarlı. Hepimizin ortak kanısı ve isteği sosyal medyaya sınırlar çizilmesidir. Kastamonu’da düzenlenen iftar sonrasında KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medyanın toplumsal yaşama ve geleneksel medyaya tehdidinin önlenmesi konusunun Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’a iletilmesi adına görüşlerini ifade etti ve tarafıma Sayın Bakanın Bartınlı olması sebebiyle böyle bir görev tevdi etti. Sosyal medya alanların neredeyse tamamı yurt dışı kaynaklıdır. Örneğin facebook. Amerikan menşeli. Ülkemize sağladığı bir değer yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, İletişim Başkanlığımız bu konuya hassasiyet içerisinde bakıyorlar. Bu konuda yasal düzenleme veya sınırların çizilmesi sağlanırsa, bir takım rahatsızlıkların da önüne geçilmesi sağlanmış olur. Adalet Bakanımız Sayın Avukat Yılmaz Tunç’tan da bu konunun öncülüğünü yapmasını bekliyoruz. Sosyal medya yasası içerisinde kapsamlı bir çalışma ile bu platformu kullananlar ile gazetecilerin ayrıştırılmasının da sağlanması gerekmektedir. Sayın Adalet Bakanımız ilk günden itibaren basın mensuplarına değer ve önem vermiştir. Bizlerin sorunlarını gündeme getirmiş ve çözüm noktasında kararlılık göstermiştir. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ederiz. Bu konuda da kayıtsız kalmayacağını, yasal düzenlemelerin oluşması adına çalışma yapacağına inanıyoruz” dedi.

KGK Bartın İl Temsilcisi Mustafa Ahmet Oktay, Adalet Bakanı Avukat Yılmaz Tunç’a, gazetecilere gösterdiği olumlu ve yaklaşımcı tutumları için tüm KGK ailesi ve gazeteciler adına teşekkürlerini iletti.