Mehmet Ali Dim Genel Başkanlığı'ndaki Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Cumhurbaşkanı Gordana Silyanovska-Davkova’yı ziyaret etti.ÜSKÜP (İGFA) - Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Silyanovska-Davkova, Küresel Gazeteciler Konseyi heyetini kabul etti.

KGK heyetine, kendisinin gerçek bir Türk dostu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gordana Silyanovska-Davkova, Türkiye’nin Asya ülkeleri ile ilişkilerdeki muazzam rolünden, çok kutuplu yeni dünya düzeninde AB’nin kendi gözünden göremediklerini Türkiye’nin öngörme gücünden bahsetti.

COP 29 zirvesi kapsamında Azerbaycan’da bulunduğunu ve Bakü’nün kültürel yapısından büyülendiğini aktararak ülkeler arasındaki ilişkileri önemsediğini ileten Cumhurbaşkanı, medya işbirliğinin öneminden söz ederek, KGK heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise, kabulden ötürü teşekkür ederek, anı plaketi ve Küresel Medya dergisi takdim etti.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Silyanovska-Davkova ziyaretinde; KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim başkanlığındaki heyette; Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat,

KGK Genel Başkan Yardımcısı/5Ocak Medya Savaş Çokduygulu, KGK Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın, EkoTürk TV'den Cengiz Özdemir, KGK Genel Başkan Yardımcısı/Cumhuriyet Yazarı Nalan Yazgan, Harici ve Aljezire'den Esra Öztürk, KGK Genel Sekreteri Lütfü Karakaş, KGK Genel Seketer Yardımcısı Dünya Gazetesi'nden Hayati Arıgan, KGK Yönetim Kurulu Üyesi ve Yayla Haber Medya'dan Hacı Odabaş, İndependent'tan Nevzat Çiçek, TV yorumcusu Nigar İbrahimova ve KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Erarslan hazır bulundu.