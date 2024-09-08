İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekâtının 50.yılı programında zafer coşkusu yaşandı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin bu yıl Zaferden Kurtuluşa sloganı ile düzenlediği etkinlikler kapsamında Kıbrıs Barış Harekâtının 50.yılı anısına Amfi Tiyatroda İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu “Kahramanlık Ezgileri” konseri ve Tarihi İnegöl Mehteri sahne aldı.

Amfi Tiyatroda düzenlenen program Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili video gösterimi ile başladı. Kuran'ı Kerim Tilaveti, İnegöl Belediyesi Gençlik Korosu'nun Kahramanlık Ezgileri Konseri ve Tarihi İnegöl Mehteri’nin sahne aldığı programa; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve İnegöl Temsilcisi Selami Seymen ile İnegöllü gaziler olmak üzere protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

TÜRK ORDUSU ZAFERLER YAZMAYA EDECEK

Zafer coşkusunun yaşandığı programda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı konuşmada zaferlerle dolu Ağustos ve Eylül aylarında kutlama programı düzenlediklerini belirtti. Başkan Alper Taban konuşmasında, ‘’İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Birkaç duyguyu bir anda yaşıyoruz. Ağustos ve Eylül zaferler ayı. 26 Ağustos Anadolu’nun kapılarını Türklere açıldığı gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 6 Eylül İnegölümüzün düşman işgalinden kurtuluşu, 7 Eylül de Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümü… Bu zaferlerimizin hepsini dolu dolu kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize uzun ömrüler diliyoruz. Savaşlar olmasın ancak vatan savunmasına ihtiyaç varsa bir buradayız, hazırız. Nasıl ki o gün gazilerimiz bu mücadelede bulundular bugün de bu mücadele için her birimiz hazırız. Bu akşam güzel bir program icra ediyoruz. İnegöl Belediyemizin Gençlik Korosu kahramanlık türkülerini okuyarak eserlerini sergiliyorlar. Beraberinde şanlı mehterimiz gösterilerde bulunuyor. İnegöl Tarihi Mehterimiz Rusya’da düzenlenen bandolar festivaline katıldı. Özellikle Türkiye’den sadece İnegöl’e davet geldi. Türkiye’nin ilk sivil mehteri olan İnegöl Tarihi Mehteran Takımı orada hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil etti. Mehter takımımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Türk Ordusu zaferler yazmaya edecek. Her birimizin birer gazi ve şehit adayı olduğumuzu hatırlatmak istiyor, Kıbrıs Barış Harekâtının 50.yıl dönümünü kutluyorum.’’ dedi.

BU PROGRAMLARIN ASIL AMACI; TARİHİMİZİ, KÜLTÜRÜMÜZÜ, GEÇMİŞİMİZİ ÖĞRENMEK

Daha sonra kürsüye gelen İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise ’’ Zafer haftasını coşkuyla dolu dolu güzelce kutluyoruz. Programların düzenlenmesinde Başkanımız Alper Taban’a teşekkür ediyorum. Bu programların asıl amacı tarihimizi, kültürümüzü, geçmişimizi öğrenmek ve bize yüklenen sorumluluğun farkına varmak. Tarih tekerrür eder, unutulan tarih ise kesinlikle tekerrür eder. Dün Kıbrıs’ta yaşadıklarımız, bugün dünyanın farklı coğrafyasında Türk ve Müslüman kardeşlerimizin yaşadıkları unutulan tarihin yüzümüze çarpılmış halidir. O yüzden hepimiz dünden ders alarak bugünümüzü ve geleceğimizi doğru planlamamız lazım. Kendimize ait mühimmatımızın olmadığı, ambargo altında çektiğimiz sıkıntılardan bugün dünyanın farklı ülkelerine milli ve yerli silahlarımızı ihraç eden, kendi savaş gemisi ve uçağını yapabilen güçlü ve kendine güvenen bir Türkiye haline geldik. Daha çok çalışarak geçmişte altı yüz yıl dünyaya nasıl hükmedip adalet dağıttıysak bundan sonra da tüm mazlum coğrafyaların umudu bu asil millet olacaktır. Bu asil vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimiz ve gazilerimize saygı sevgi minnetlerimizi sunuyor Kıbrıs Barış Harekâtının 50.yıl dönümünü kutluyorum.’’ dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜ VE BÜYÜK BİR DEVLETTİR

Kıbrıs Barış Harekâtının 50.yılı anısına düzenlenen programa katılan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ise yaptığı konuşmada dış ülkelerin silahlarının kullanıldığı zamanlardan yerli silah ve donanma dönemine gelindiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü ve büyük bir devlet olduğunu söyledi.

Beyazıt Yamuk, "Ağustos ve Eylül ayları Türk toplumunun önemli dönüm noktalarıdır. Bilhassa batı il ve ilçelerimizin kurtuluş günleri Eylül aylarına rastlamaktadır. 15 Ağustos 1919’da emperyalist devletlerin destekleriyle İzmir’e asker çıkaran Yunanlıların üç yıl sonra 09 Eylül 1922’de Ege’nin serin sularına gömülerek hayallerinin sona erdiği gündür. Yine 20 Temmuz 1974 ve 14 Ağustos 1974 Kıbrıs’ta Yunan ile Rum zulmünün Ak Denizin derin sularına gömüldüğü tarihlerdir. Bu tarihi işte kahraman gazilerimiz yazdı. Hepsinden Allah razı olsun. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlettir. O zamanda bu yana katledilen mesafede hep gururla izlediğimiz TCDG Anadolumuz, Kağanımız, İHA ve SİHA’larımız hepimizin gurur kaynağı. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman çözemeyeceğimiz bir sorunumuz yoktur. 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatında kullanacak bir tane milli silahımız yoktu. 1975 yılında Türk donanma vakıfları kuruldu ve hepsi toparlandı. Sonrasında ise milli bir hareketlenme başlandı. Bugün de yerli ve milli silahlarımızı kullanıyoruz. Kendi uçaklarımızı ve savaş gemilerimizi yapar hale geldik. Allah başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimiz ve devletimize güç kuvvet versin. Bu güzel günü tertipleyen herkese teşekkür ediyorum. Barış Harekatımızın 50.yılı kutlu olsun" dedi.