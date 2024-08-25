Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Ağustos Çarşamba günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Bağlantı Yolları'nda incelemelerde bulunacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Ağustos Çarşamba Günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine giderek önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek, ardından KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşecek. Yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bağlantı yollarında incelemelerde bulunacak olan Bakan Uraloğlu, ardından Lefkoşa Çevre Yolunun temel atma törenine katılacak.

LEFKOŞA KUZEY ÇEVRE YOLU TOPLAMDA 20 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK

Temel atma töreni yapılacak olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, KKTCnin turizm sektörüne ek olarak son yıllarda yeni üniversitelerin hizmete girmesiyle, eğitim alanında da büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, Bu gelişmeler sonucunda ülkenin mevcut yol güzergâhlarında artan trafik yükünü karşılayacak yüksek standartlı bir karayolu ağı ihtiyacı doğdu. Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek için KKTC Karayolu Master Planı kapsamında, başkent Lefkoşanın şehir içi ve transit trafiğini düzenleyen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunu 20 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. dedi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun şehrin batısındaki Alayköy Kavşağından başlayıp, mevcut Güzelyurt  Gazimağusa Yolu üzerinden Lefkoşanın kuzey merkezini kat ederek şehrin doğusunda bulunan Haspolat çemberine, devamında da Girne Dağ Yoluna bağlandığını belirten Uraloğlu, 11 kilometrelik kesimi 20 Temmuz 2021 tarihinde tamamlayarak trafiğe açmıştık. Şimdi de projenin 4,6 kilometre uzunluğundaki ikinci aşamasının temelini atacağız. Platform genişliği 23 metre olacak yol bünyesinde 2 adet modern dönel kavşağın yanı sıra Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunu Girne  Lefkoşa Yoluna bağlayacak 48 metre açıklıklı Girne Köprülü Kavşağını inşa edeceğiz. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla seyahat süresi 21 dakikadan 9 dakikaya düşecek ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ BAĞLANTI YOLUNU 5,2 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA İNŞA EDİYORUZ

Yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Bağlantı Yollarını da yerinde inceleyecek olan Uraloğlu, bağlantı yolunun 5,2 kilometre uzunluğunda bölünmüş yol standartlarında hizmet vereceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesine ulaşımda kullanılacak olan yolun 3,2 kilometrelik kesiminin onarım ve üstyapı takviyesinin yapılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, 1,9 kilometre yeni yol yapımı ile toplamda 5,2 kilometre bölünmüş yolun hizmete alınacağını vurguladı.