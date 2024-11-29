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Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Süleyman Mesut Çelikbilek 74 yaşında hayatını kaybetti. Çelikbilek, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. MANİSA (İGFA) - Kıbrıs Gazisi Piyade Binbaşı Süleyman Mesut Çelikbilek için Hatuniye Camii’nde, askeri tören düzenlendi. 74 yaşında hayatını kaybeden Çelikbilek’in cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Mustafa Kılıç, Garnizon Komutanlığı adına Piyade Albay Fatih Bozkurt, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Çelikbilek’in silah arkadaşları vatandaşlar katıldı. Törene katılan protokol üyeleri Çelikbilek’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Manisa Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kıbrıs Gazisi Süleyman Mesut Çelikbilek, Çatal Mezarlığına defnedildi.

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