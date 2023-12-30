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Törene katılan protokol ve vatandaşlar daha sonra Şelimen'ın ailesi ve yakınları ile görüşerek başsağlığı diledi.

Cenaze törenine Vali Yardımcısı Hasan Kurt Yeşilli Kaymakamı İsmail Güney ,Yeşilli Belediye başkan vekili Yılmaz Özkoç , Yeşilli ilçe Jandarma Komutanı Batuhan Uysal,kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Mardin'in Yeşilli ilçesinde vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen askeri törenle toprağa verildi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA) Kıbrıs gazisi İsmail Şelimen için beldede tören düzenlendi. Şelimen`ın Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

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