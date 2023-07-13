Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda üç madalya birden kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Mardin’de gerçekleşen kick boks turnuvasından Spor kenti Çayırova’ya üç madalya birden geldi.

Sporda kazandığı başarılarla adından söz ettirmeye devam eden ÇESK sporcuları katıldıkları her turnuvadan başarıyla dönmeyi sürdürüyor. Son olarak 06-13 Temmuz tarihlerinde Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvasına katılan ÇESK sporcuları, üç madalya birden kazandı. Çayırovalı kick boksçuların elde ettiği bu başarı sevinçle karşılandı.

ÇESK’i temsilen turnuvaya Yıldız Erkek Kicklight 57 KG kategorisinde katılan Ahmet Eren İyigün, bronz madalya alma başarısını gösterdi. Genç Bayan 60 KG Point Fighting kategorisinde mücadele eden Asya Erdoğan, çıktığı müsabakaların ardından bronz madalya almaya hak kazandı. Turnuvada boy gösteren bir diğer ÇESK sporcusu Sinem Erdoğan ise, Genç Bayan +70 KG Full Contact kategorisinde bronz madalyayı boynuna taktı.