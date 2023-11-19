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Kayseri Üniversitesi ile Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği tarafından ortaklaşa olarak 'HAYDİ KIZLAR SANAYİYE' konulu bir panel düzenlendi. Panele ilişkin bir açıklama yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Kadın girişimcilerden oluşan rol modelleri öğrencilerle buluşturmak istedik" dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Moderatörlüğünü Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Sema Karaoğlu'nun yaptığı panele konuşmacı olarak Mesa Makina Yönetim Kurulu Başkanı Şeyma Ayhan, Darbazlar Madencilik Genel Müdürü Zerrin Özel, Necdet Kaya Değirmencilik Genel Müdürü Sinem Kaya Mat ve Mersin Üniversitesinden Doç.Dr. Duygu Hıdıroğlu katıldı. Kadın girişimciler, panelde iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Panele ilişkin bir açıklama yapan KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, "Kadın girişimcilerden oluşan rol modelleri öğrencilerle buluşturmak istedik" dedi. Karaoğlu, "Bugün Kayseri Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama Merkezi ile beraber 'Haydi Kızlar Sanayiye' paneli yaptık. 4 tane çok değerli kadın sanayicimiz bizlerle beraberdi. Şeyma Ayhan isimli sanayici kadınımız bizimle beraberdi. Makina Mühendisi Şeyma Ayhan, bir kitap yazmış. O kitabın içerisinde 25 tane kadın girişimci var. Bu kitapta yer alan kadın girişimci rol modelleri öğrencilerle buluşturmak istedik. Öğrencilerin ve kadın girişimcilerin en önemli eksiği bir rol model. Biz de bu eksikliği bir nebze olsun eksiltebilir miyiz diye böyle bir etkinlik yaptık. Çok güzel oldu. Hedefimize ulaştık." dedi.

Öğrencilerden de çok güzel geri dönüşüm aldıklarını belirten Dr. Karaoğlu, "Sorular çok güzeldi. Salonda da 6 öğrencinin aile şirketinin bulunduğunu öğrenmiş olduk. Katılım da çok iyiydi. Salon da çok doluydu. İnteraktif bir katılım olduğu için de konuşmacıları can kulağı ile dinlediler. Çok etkili bir program oldu.

Dr. Karaoğlu, sözlerinin sonunda panele imkan tanıyan Kayseri Üniversitesine ve Rektör Kurtuluş Karamustafa'ya da ayrıca teşekkür etti. Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Zeki Tekin de, Sanayinin çarklarının kadınlarla birlikte döndürmenin çok kıymetli olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını belirtti. Tekin, "Panelin ismi de çok güzeldi. Aslında sanayinin çarklarını kadınlarla birlikte döndürmek çok kıymetli. Biz erkek ve kadın ayrımını çok tehlikeli ve yanlış buluyoruz. Esas olan şey birliktelik ve bütünlük. Dolayısıyla ülkemiz kalkınacaksa hep beraber kalkınacağız. Burada da çok güzel deneyimler paylaşıldı. Çok başarılı örneklere her beraber şahit olduk. Bu da son derece kıymetliydi." şeklinde konuştu.

Panele katılan öğrenciler de kadın girişimcilerin tecrübelerinden faydalandıkları için mutlu olduklarını söylediler