AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kurban bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda İsrail’in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı vahşetin hepimizde yarattığı derin izleri Bu Kurban bayramında unutmamız mümkün olmadığını ifade etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Tamamen orantısız bir şekilde çocuk, kadın demeden sivilleri hedef alması kabul edilebilecek bir durum olmadığını belirten Kılıç,” Tüm dünyanın gözü önünde yapılan bu soykırımın bir an önce bitmesini istiyoruz. Bu konuda en olumlu ve açık politikayı sayın cumhurbaşkanımıza güvenimiz sonsuzdur. Eminim ki hem Türkiye’nin baskısı hem de diğer bazı Müslüman ülkelerin desteğiyle Gazzeli çocuklar artık silahların gölgesinde değil, yarınlara daha da ümitle bakan gözlerle bayram kutlayacaklardır. Bu duygularla daha adil bir dünya için ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum.” dedi

BAYRAM’DA FİLİSTİN DAYANIŞMASI

Kurban bayramı nedeniyle İslam âleminin bayramını kutlayan Kılıç,” Bayramlar, bizleri aynı niyet ve gayeyle ümmet olma şuurunda buluşturan, kardeşlik duygularımızı pekiştiren, bize inanç ve medeniyet değerlerimizi hatırlatan ilahi armağanlardır. Bayramlar bizlere Allah’ın bir nimeti olmasıyla birlikte, kendimizi yenilemenin, manevi iklimi devam ettirmenin başlıca hatırlatıcısıdır. Kurban, ihtiyacı olana vermek, sıkıntısı olanın imdadına yetişmektir. Kurban, dayanışmayla birlikte fedakârlığın, vicdanın erdeme ulaşmasıdır. Milletimizi aynı birliktelikle bir arada tutan manevi zenginliğimiz olan bayramlarımız, toplumsal birliğin ve dayanışmanın en nezih örneğidir. Yaşamın tüm yoğunluğuna rağmen değerlerimize yeniden sahip çıkmaya vesilen olan bu önemli günleri ihtiyaç sahipleri, büyüklerimiz ve sevenlerimizle birlikte geçirmeye özen göstermeliyiz.”