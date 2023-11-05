Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kocaeli Şehir Tiyatroları, Denizli’de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Kılıçarslan tiyatro oyunuyla seyirci karşısına çıktıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, farklı şehirlerde de gösterimlerini sürdürerek sanatseverlere keyif dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

İskender Pala’nın kaleme aldığı ve Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı’nın yönettiği tiyatro oyunu Kılıçarslan, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında davet aldı. Nihat Zeybekçi Kongre Merkezi’nde 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde seyirciyle buluşan oyun, ikinci kez davet edildiği Denizli’de büyük ilgi gördü. Her iki temsilde de salonun tamamı doldu ve tiyatro severler tarafından oyuncular ayakta alkışlandı.

Seyirciyi tarihimizde yolculuğa çıkaran oyunun konusu farklı ve dikkat çekici; Genç Hakan, bir bilgisayar oyunu yapmaya karar vermiştir. Bu savaş oyunun adı ve konusu; Sultan Kılıçarslan'dır. Hakan'ın amacı dünyaya, Anadolu'nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan, ömrü Bizans ve Haçlı ordularıyla mücadeleyle geçmiş 1. Kılıçarslan'ı tanıtmak ve döneminde başlayan 1. Haçlı Seferi ve devamındaki Haçlı saldırılarına karşı hiç vazgeçmeyen kahramanlıklarını göstermektir. Yazılımını yaptığı oyunun demosunu bitirmiştir, babasına göstermek ister. Baba VR gözlüğünü takar ve tarihin sayfaları aralanır.