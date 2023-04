Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Aydın İl Koordinatörü Aşkın Atlı ve ekibi Didim’de saha çalışmalarına hız verdi. Aydın’ın 17 ilçesinde aralıksız çalışmalarına devam ettiklerini belirten Atlı “Millet İttifakının ve Sülale Rejiminin, karanlığın karşısında olan her vatandaşın vicdanın ortak adayı 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecine gönüllüler olarak verdiğimiz destek çığ gibi büyüyor. Bugünde Didim’de saha çalışmamızı gerçekleştirdik. Esnaf ve halkla olan temasımızda Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yapılacak olan çalışmaları aktarmaya çalıştık” dedi.

Vatandaşa yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirme broşürlerinin de dağıtıldığını ifade eden Atlı, geri dönüşlerin olumlu olduğunu belirterek “Halkımız baharı karşılamaya hazır. Bizler Türkiye’nin 2. Yüzyılında ülkemizin üzerine kara bir kabus gibi çöken tek adam rejimine karşı, yurdumuzun hak ettiği aydınlığın ve baharın gelmesini istiyoruz. Didim halkından aldığımız tepkiler çok olumlu, kuşkusuz inanıyorum; yurdumuzun 81 ilinde yakılacak demokrasi meşalesi en güçlü Aydın ve Didim’den parlayacak” dedi.



Kılıçdaroğlu Gönüllüleri oluşumunun partiler üstü bir yapılanma olduğunu aktaran Aşkın Atlı, hangi görüşten hangi siyasi oluşumdan olursa olsun, mevcut iktidarın ‘antidemokratik’ ve ‘işbilmez’ uygulamalarından rahatsız olan ve ‘yeter’ diyen her bireyi Gönüllüler ekibinin fahri birer üyesi olarak kabul ettiklerini belirterek “Daha önce saha çalışmalarımızda da belirttiğimiz üzere; derdi Türkiye olan her birey bizim yol arkadaşımızdır. Bu ülkenin onurlu, vicdanlı ve emektar bütün fertlerini Türkiye’nin 2. Yüzyılında başlayan bu kurtuluş mücadelesine omuz vermeye, saha çalışmalarına destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının siyasi ortakları ile birlikte halkın her kesimine hitap eden bir adaylık olduğunu ve yeniden demokrasiyi müjdeleyen bir adaylık olduğunu beliren Atlı “ Sahada gerek ziyaretlerimizde gerekse sözlü temaslarımızla; Aydın’ın 17 ilçesinde yaptığımız çalışmalarda da gördüğümüz üzere bahar yakın, geliyor gelmekte olan!” derken, Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri saha ekibi tarafından Didim halkına bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Halkın ilgisinin yoğun olduğu gözlendi.