Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'daki 'Millet Buluşması'nda, Cumhurbaşkanlığı kesinleştiğinde mal varlığını tüm Türkiye'nin göreceğini söyledi.KONYA (İGFA) - 14 Mayıs seçimlerinde iktidar olmaları halinde gerçekleştireceklerini vaat ettikleri icraatları anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde köy okullarını açarak 100 bin öğretmenin atamasını yapacaklarını söyledi.

"Devleti yönetenler yönetirken zenginleşirlerse kendi mal varlıklarını düşünürler" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığım kesinleştiğinde mal varlığımı tüm Türkiye görecek. Halka doğruları söyleyen halktan yana olan yeni bir anlayışı getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde yapacaklarınk şöyle özetledi:

"Kırsalda çalışan bütün gençler ve kadınlar, onların SGK primlerini devlet ödeyecek. Bütün çiftçi kardeşlerime seslenmek isterim. Sizin bankalara, kooperatiflere olan kredilerinizin faizlerini sileceğiz. Siz üreteceksiniz, siz kazanacaksınız. Dışarıdan buğday, arpa, fasulye, canlı hayvan, et, mercimek tamamını bitireceğiz. Herkes üretecek, kazanacak.

Esnaf bakanlığı kuracaklarını ve esnafın borçlarının faizlerini sileceklerini belirten Kılıçdaroğlu, iş yerleri için stopaj vergisini sıfırlayacaklarını da belirtti.

İktidara gelmeleri halinde önce israfı engelleyeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "İsraf haramdır diye biliyoruz, israf haramdır diye inancımızda var. İlk yapacağımız iş israfı önlemek. Kararname çıkaracağım." dedi.

İkinci olarak önceliklerinin aile destekleri sigortası olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "1971 yılından bu yana çıkması gereken kanun çıkmadı. Oy vermiyorsan yardım yok diyorlar, biz geldiğimizde hiçbir ayrım yapmadan her aile sosyal devletin güvencesi altında olacak ve gelirleri her kadının banka hesabına yatacak. Hiçbir kadını bir erkeğe muhteç ettirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/V0sy4GzsJho