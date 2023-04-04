Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Atatürk Meydanı’nda düzenlenen 'Millet Buluşmaları'na katıldı. Kılıçdaroğlu, vaatlerini sıralamaya Trabzon'da da devam etti.TRABZON (İGFA) - Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon Atatürk Meydanı’nda düzenlenen “Millet Buluşmaları”nda konuştu.

İktidara hazır olduklarını vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Kul hakkı yiyenlerden yana değil, malı götürenlerden yana değil, beşli çetelerden yana değil, uyuşturucu baronlarından yana değil; halktan yana, vatandaştan yana, esnaftan yana, çiftçiden yana olanlara oy verin. Gelin, gerçekten güzel bir Türkiye'yi beraber inşa edelim” dedi.

Meydana, buluşma için çadır kurulmasına izin vermeyen Trabzon Valiliği’ni seslenen Kılıçdaroğlu, “Çadıra engel çıkardılar. Sağ olsunlar, böyle fırtınanın doğmasına sebep oldular. Onlara da teşekkür ederim” diye konuştu.

“BAY KEMAL, O PARANIN TAMAMINI BULACAK”

İktidar olmaları durumunda emeklilere güzel haberleri olacağını aktaran Kılıçdaroğlu, “Emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda verilecek ikramiye, asgari ücret kadar olsun dedik. 8 bin 500 TL. Eksik verdiler. Cumhurbaşkanı seçildiğimde, önümüzdeki bayram, emeklilerin hesabında 15 bin TL yatacak. Göreceksiniz. Diyecekler ki; ‘Parayı nereden bulacaksın.’ Söz. Bay Kemal, o paranın tamamını bulacak. 5’li çeteye, uyuşturucu baronuna para var, milyon dolarlar dönüyor, 5 yerden 6 yerden maaş alana para var; emekliye gelince para yok. Para var; alacağım, vereceğim. 418 milyar dolarlık bir hortum var. O paranın tamamını alacağım ve bu milletin cebine koyacağım. Kim ne götürdüyse kuruşu kuruşuna biliyorum. İktidara gelirsek, 1 ay içinde esnafın pandemi döneminde çektiği kredilerin faizini sileceğiz. Esnaf rahat nefes alacak. Stopaj vergisini sıfırlayacağız. Zincir mağazalardan en çok esnaf şikayet ediyor. Sana söz, o beladan kurtaracağım esnafı” dedi.

“SARAY’A DEĞİL, HALKA ÇALIŞACAĞIZ”

Atatürk Meydanı’nı dolduran Trabzonlulara seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz, beraberiz. Altı lider, beraberiz. Altı lideri bir araya getiren; demokrasidir, yolsuzlukla mücadeledir. Altı Masa’yı bir araya getiren; bu ülkede adaletin artık olmamasıdır. Biz, bir araya geldik. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Kadın haklarını getireceğiz. Gençlerin isteklerini yapacağız. Saray’a değil, halka çalışacağız. Trabzon’da güçlü milliyetçi damarın olduğunu biliyorum. Kimse unutmasın; gerçek milliyetçi arıyorsanız, o da biziz. Allah nasip eder Cumhurbaşkanlığına geldiğimizde, Süleyman Şah Türbesi’ni alacağım, vatan toprağına getireceğim. Yandaşlara euro veya dolarla ihale yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa yabancı parayla. Hani Türk Lirası vardı. Hani milliyetçiydik? Bunların milliyetçiliğini gördünüz mü? Bay Kemal’in sözü var. O dolarlı ihalelerin tamamını Türk Lirası’na çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimizi saraydakiler değil, tüm dünya bilecek. Ne diyordu rahmetli Ecevit, ‘Bizim milliyetçiliğimiz Akdeniz sularındadır’ diyordu. ‘Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça bir düzen’ diyordu Ecevit. Bu düzeni getireceğiz".

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklara kameralar önünde para dağıtmasını eleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Bu meydanda şurada sıralı dizili ayakkabı boyayan esnaflar vardı. Onlar, size gerçekten iyi ahlakı öğretir. Hemen arkada, sıra mağazalar vardır. Her esnafa girin, esnaf terbiyesini size öğretir. Ben size bir şey söyleyeyim. Mesela; aleni, eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Mesela; ben çocuklara diyorum ki, ‘Bu şekilde para dağıtandan harçlık alınmaz.’ Milletçe böyle biliyoruz” ifadelerini kullandı.