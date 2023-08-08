CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akbelen'deki direnişi gündemine alan Kılıçdaroğlu, olağanüstü çağrı ile bugün toplanacak mecliste iktidara mensup vekillerin yine koridorda bekleyişte olacağını iddia ederek, CHP'li vekillerin her ortamda ses olabilmek için duruşunu sergileyeceğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ana gündemine Akbelen Ormanları ile ilgili direnişi ele alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Toprak alınıyorsa vatan elinizden alınıyordur. Akbelen'de yapılanın adı canlı katliamdır" dedi.

Beşli çeteye dair eleştirelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, iktidara yüklendi.

ERDOĞAN’A 'MARJİNAL' YANIT

Kabine toplantısı sonrasında Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akbelen'le ilgili direnişi 'marjinal' olarak ilan etmesine de yanıt verdi.

"Utanmadan sıkılmadan ağacı koruyanı ormanı koruyanı marjinal ilan ediyorsunuz" diye Kılıçdaroğlu, "İnsanda biraz ahlak olur biraz erdem olur biraz insanlık olur. Bir avuç kişiye çalışıyorlar onlar marjinaller. Elinizde çiçeklerle geldiniz. Orman olmasa onlar da olmaz. Vazoda balkonda yetiştirebilirsiniz. Önemli olan o çiçeğin kendiliğinden büyümesidir. Orman sadece ağaç değildir. Orman aynı zamanda nefes almaktır. Kömür bacalarından çıkan dumanı koklamak mı daha güzel yoksa ormanın güzel havasını koklamak mı daha güzel?" diye sordu.

"AKBELENLİLER ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

"Çiçeğin, ormanın yanında duranı marjinal ilan ediyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Orada bir canlı katliam var" diyerek grup toplantısında bulunan Akbelenlilere, "Birazdan arkadaşlarımız gidecek, Meclis'te sizin için mücadele edecek, mücadele etmeye de devam edecek. Asla unutmayın, siz asla yalnız değilsiniz. Saray’ın dışında 85 milyon vatandaşımızın yüreği sizinle atıyor. Size sözüm var. Her ortamda sizin sesiniz olmaya sürdüreceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/vL_KFnMEQZU