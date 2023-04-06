Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ayrı ayrı ziyaret etti. Sarıgül, Kılıçdaroğlu açık bir şekilde desteklerinin tam olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede, Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini söyledi.

Mustafa Sarıgül,"Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirecek adaydır" açıklamasını yaparken, Kılıçdaroğlu ise "Halil İbrahim Sofrası'nı büyütmek zorundayız" mesajı verdi.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1643918763996135427

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 14 Mayıs'ı bir önceki seçimlerden ayıran en önemli özelliğin küresel emperyalist yapılarla kadim Türk devleti arasındaki seçim olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu'na nezaketten ötürü başarılar diledi.