Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen ve antik tarihi doğa ile buluşturan Tarihi Kilikya Yolu Projesi, bu hafta 4. etabı ile doğaseverleri Toroslar’ın eteklerinde bir araya getirdi.MERSİN (İGFA) - Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, “Tarihe, Doğaya, Kültüre Yürüyelim Arkadaşlar!” sloganıyla düzenlenen yürüyüş; Toroslar Belediyesi iş birliğinde ve birçok yerel paydaşın katkısıyla gerçekleşti. Bu etapta katılımcılar, Dümbelek Boğazı’ndan Arslanköy’e uzanan yaklaşık 10 kilometrelik parkurda yürüdü.

Orta zorluk seviyesinde değerlendirilen parkur; sarp kayalıkları, endemik bitki örtüsü ve etkileyici manzaralarıyla dikkat çekerken, katılımcılar hem tarihi hem de doğal güzellikleri yakından tanıma fırsatı buldu. Kırsal mahallelerde verilen molalar sırasında yöre esnafı ile buluşan doğaseverler, yerel lezzetler ve el işi ürünlerle tanışarak bölge ekonomisine de katkı sağladı.

Yürüyüşe Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, belediye meclis üyeleri, MESKİ yetkilileri ve çok sayıda doğa tutkunu katıldı.

Başkan Yıldız: “Kilikya Yolu’nu yeniden keşfetmenin heyecanı içindeyiz” Toroslar Belediye Başkanı Yıldız, 5 bin yıllık bir tarihe sahip Kilikya Yolu’nun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, “Toroslar kadim ve çok güzel bir kent. Bu yolu yeniden canlandırarak hem tanıtım hem de hareketli bir yaşam için güzel bir fırsat sunuyoruz” dedi.

Gökayaz: “38 parkurdan sadece 4’ü tamamlandı”

Projenin yürütülmesinden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ise, 17 Mayıs’ta başlayan proje kapsamında şu ana kadar 4 parkurun tamamlandığını belirterek, “Kalan 34 parkuru da doğaseverlerle birlikte yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.